«Росэнергоатом» опроверг слухи об аварии на Ростовской АЭС

Информация об аварии на Ростовской атомной электростанции не соответствует действительности. Об этом заявили в «Росэнергоатоме».

Ранее в мессенджерах появились сообщения об аварии, якобы произошедшей на АЭС.

«В сети распространяется фейк о радиационной аварии на Ростовской АЭС. Будьте бдительны!» — отмечается в сообщении в Telegram-канале «Росэнергоатома».

Концерн подчеркнул, что электростанция работает в штатном режиме, радиационный фон соответствует природному.

Ранее в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС был зафиксирован сбой, из-за которого на юге вводились временные графики ограничения энергопотребления, напоминает «Свободная пресса».

