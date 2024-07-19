«Росэнергоатом» опроверг слухи об аварии на Ростовской АЭС
Информация об аварии на Ростовской атомной электростанции не соответствует действительности. Об этом заявили в «Росэнергоатоме».
Ранее в мессенджерах появились сообщения об аварии, якобы произошедшей на АЭС.
«В сети распространяется фейк о радиационной аварии на Ростовской АЭС. Будьте бдительны!» — отмечается в сообщении в Telegram-канале «Росэнергоатома».
Концерн подчеркнул, что электростанция работает в штатном режиме, радиационный фон соответствует природному.
Ранее в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС был зафиксирован сбой, из-за которого на юге вводились временные графики ограничения энергопотребления, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru