Росавиация: Во Внуково, Жуковском и Домодедово сняли ограничения
Сняты ограничения в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, сообщили в Росавиации.
Утром 11 марта работу ряда российских аэропортов временно ограничили для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Так, в 04:24 мск прием и отправку рейсов приостановил аэропорт Жуковский, в 04:40 - аэропорты Домодедово и Шереметьево. Также временно ограничила работу авиагавань Внуково. Прием и вылет самолетов в Шереметьево был возобновлен с 8:55 утра.
Также ограничения сняты на полеты самолетов в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля.
Воздушные гавани ограничивали работу на фоне массированной атаки украинских беспилотников, передает «Радиоточка НСН».
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