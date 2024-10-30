Росавиация: В Шереметьево вводили ограничения для безопасности полетов

Ограничения на прием и отправку рейсов вводились утром 30 октября в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Как отметили в ведомстве, меры приняли для безопасности полетов гражданских воздушных судов.

«Воздушная гавань с 04.37 до 05.20 мск не принимала и не отправляла авиарейсы. В этот период "уходов" рейсов, следовавших в Шереметьево, на запасные аэродромы не было», — подчеркнули в Росавиации.

На минувшей неделе федеральная служба сообщала о временных ограничениях на прием и выпуск самолетов в международном аэропорту Нижнего Новгорода, напоминает RT.

