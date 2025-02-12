Росавиация продлила запрет на ночные рейсы в Израиль до 11 марта

Росавиация продлила запрет авиакомпаниям РФ на ночные рейсы в Израиль до 11 марта после анализа обстановки на Ближнем Востоке, сообщило ведомство.

«Такие рейсы запрещены в период с 01:00 до 07:00 мск», - приводит РИА Новости сообщение Росавиации.

Отмечается, что решение о выполнении рейсов в Израиль в остальное время, с 07:00 до 01:00 мск, российским компаниям нужно принимать в том числе с учетом рекомендаций, которые изложены в руководстве ICAO (Международная организация гражданской авиации) по оценке факторов риска для полетов самолетов над зонами конфликтов и вблизи них.

Ранее Росавиация продлевала запрет на ночные полеты в Израиль до 11 февраля. Тогда в ведомстве отметили, что это связано с сохраняющейся угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
ТЕГИ:РосавиацияИзраиль

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