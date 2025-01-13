Росавиация продлила запрет на ночные полеты в Израиль до 11 февраля, передает «Интерфакс».

В ведомстве отметили, что это связано «с сохраняющейся угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов».

Выполнять рейсы в дневное время с 7 утра до часу ночи авиакомпании будут с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации, которая оценивает риски в зонах военных конфликтов.

Российским авиакомпаниям на фоне ситуации на Ближнем Востоке в течение месяца было запрещено выполнять полеты из России в Израиль с 1:00 до 7:00 мск. Ограничения было введено 11 ноября.

Ранее итальянская авиакомпания ITA Airways заявила, что все рейсы в Израиль и из Израиля будут приостановлены до 12 января. В свою очередь французская авиакомпания Air France также продлила приостановку всех рейсов в Израиль до 26 декабря, передает «Радиоточка НСН».

