Росавиация продлила запрет на ночные полеты в Израиль до 11 февраля
Росавиация продлила запрет на ночные полеты в Израиль до 11 февраля, передает «Интерфакс».
В ведомстве отметили, что это связано «с сохраняющейся угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов».
Выполнять рейсы в дневное время с 7 утра до часу ночи авиакомпании будут с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации, которая оценивает риски в зонах военных конфликтов.
Российским авиакомпаниям на фоне ситуации на Ближнем Востоке в течение месяца было запрещено выполнять полеты из России в Израиль с 1:00 до 7:00 мск. Ограничения было введено 11 ноября.
Ранее итальянская авиакомпания ITA Airways заявила, что все рейсы в Израиль и из Израиля будут приостановлены до 12 января. В свою очередь французская авиакомпания Air France также продлила приостановку всех рейсов в Израиль до 26 декабря, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Сотрудник Наркоконтроля устроил смертельное ДТП в Башкирии
- Саратовская область откажется от крещенских купаний из-за теплой погоды
- Воробьев назвал пережитком прошлого ларьки с шаурмой в Подмосковье
- СМИ: Ким Чен Ын может посетить Россию в первой половине года
- В 2024 году россияне купили 29,8 млн смартфонов
- Мусульмане в США призвали «прозрачно» расследовать снятие Нурмагомедова с рейса
- В Котовске более 100 квартир повреждены из-за атаки БПЛА
- Росавиация продлила запрет на ночные полеты в Израиль до 11 февраля
- Страны Европы в 2024 году увеличили импорт газа из России на 13,4%
- Песков: Авторы фильма «Кремлевский волшебник» не обращались в Кремль
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru