Росавиация: Аэропорт Махачкалы вернулся к полноценной работе

В сообщении отмечается, что рейсы авиакомпаний «Азимут» и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно направляться в другие российские города.

Также в ведомстве указали, что воздушная гавань столицы Дагестана будет обслуживать рейсы «Аэрофлота» из Москвы и обратно. Кроме того, выполнение рейсов возобновила авиакомпания «Победа».

«Актуальную информацию о рейсах в Махачкалу и из неё уточняйте в аэропорту столицы Дагестана и авиакомпаниях», - добавили в Росавиации

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что беспорядками в аэропорту Махачкалы пытались управлять с Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

