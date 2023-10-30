Росавиация: Аэропорт Махачкалы вернулся к полноценной работе
Махачкалинский аэропорт Уйташ возобновил приём и отправку воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.
В сообщении отмечается, что рейсы авиакомпаний «Азимут» и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно направляться в другие российские города.
Также в ведомстве указали, что воздушная гавань столицы Дагестана будет обслуживать рейсы «Аэрофлота» из Москвы и обратно. Кроме того, выполнение рейсов возобновила авиакомпания «Победа».
«Актуальную информацию о рейсах в Махачкалу и из неё уточняйте в аэропорту столицы Дагестана и авиакомпаниях», - добавили в Росавиации
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что беспорядками в аэропорту Махачкалы пытались управлять с Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Росавиация: Аэропорт Махачкалы вернулся к полноценной работе
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru