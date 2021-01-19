Росатом на ВДНХ поставит восковые скульптуры Берии

«Росатом» в павильоне атомной энергии на ВДНХ установит восковые фигуры наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии, пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу пресс-службы госкорпорации Андрея Черемисинова.

Ранее со ссылкой на его слова сообщалось, что «Росатом» поставит две фигуры главы НКВД СССР Лаврентия Берии в этом павильоне.

Затем в госкорпорации уточнили, что никаких фигур Берии не будет, а его имя лишь упомянут в числе руководителей создания советского ядерного проекта.

