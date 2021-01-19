Росатом на ВДНХ поставит восковые скульптуры Берии
19 января 202117:53
«Росатом» в павильоне атомной энергии на ВДНХ установит восковые фигуры наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии, пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу пресс-службы госкорпорации Андрея Черемисинова.
Ранее со ссылкой на его слова сообщалось, что «Росатом» поставит две фигуры главы НКВД СССР Лаврентия Берии в этом павильоне.
Затем в госкорпорации уточнили, что никаких фигур Берии не будет, а его имя лишь упомянут в числе руководителей создания советского ядерного проекта.
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19 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru