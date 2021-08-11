Романа Юнемана могут снять с думских выборов из-за фальсификации подписных листов
Окружная избирательная комиссия по Чертановскому одномандатному избирательному округу выявила нарушения в ходе проверки подписных листов самовыдвиженца в депутаты Госдумы Романа Юнемана. Об этом сообщил заместитель председателя Мосгоризбрикома Дмитрий Реут.
Отмечается, что комиссия на основании выявленных нарушений в праве отказать кандидату в регистрации.
По словам Реута, кандидат изготовил бланки неустановленной формы.
«Документально подтверждено, что в подписных листах Юнемана содержалась незаконная дополнительная графа, в которую вносились не предусмотренные законом персональные данные избирателей, в том числе номера телефонов, что может быть квалифицировано как нарушение законодательства о персональных данных», - объяснил Реут.
Также комиссия установила, что также около 10% из подписей,предоставленных Юнеманом на подписных листах оказались недействительными: 198 подписей дублируются, 276 раз данные избирателей или дата подписи были указаны не лично избирателями.
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