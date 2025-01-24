«Рольф» рассказал, как повысить комфорт и статус авто без визита в ГИБДД

В России водители могут обновить свой автомобиль для улучшения комфорта и статуса без необходимости вносить изменения в конструкцию, которые требуют регистрации в ГИБДД. Эксперт в области автосервиса, директор по сервису компании «Рольфа» Юлия Трушкова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о различных способах, как это можно сделать.

Она посоветовала в первую очередь обратить внимание на салон автомобиля. Например, стандартные тканевые сиденья можно заменить на чехлы из качественных материалов, что улучшит внешний вид и добавит удобства. Также она порекомендовала обтянуть руль кожей для комфорта и обновить рычаг коробки передач.

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Кроме того, Трушкова рекомендовала установить LED-подсветку в салоне, что добавит стильности и современности интерьеру. В качестве еще одного способа улучшения автомобиля она предложила заменить штатную магнитолу на более современную сенсорную модель с большим экраном, которая позволит добавить функции навигации и подключения смартфона.

Для повышения статуса автомобиля можно обновить и внешние элементы, такие как колесные диски, оптику, а также добавить тонировку и декоративные накладки на кузов. Помимо этого, Трушкова акцентировала внимание на мелких деталях, таких как шумоизоляция и электроприводы стекол. В заключение она предложила улучшить подвеску автомобиля, установив амортизаторы с регулируемой жесткостью или спортивную подвеску, что повысит управляемость транспортного средства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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