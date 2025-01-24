«Рольф» рассказал, как повысить комфорт и статус авто без визита в ГИБДД

В России водители могут обновить свой автомобиль для улучшения комфорта и статуса без необходимости вносить изменения в конструкцию, которые требуют регистрации в ГИБДД. Эксперт в области автосервиса, директор по сервису компании «Рольфа» Юлия Трушкова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о различных способах, как это можно сделать.

Она посоветовала в первую очередь обратить внимание на салон автомобиля. Например, стандартные тканевые сиденья можно заменить на чехлы из качественных материалов, что улучшит внешний вид и добавит удобства. Также она порекомендовала обтянуть руль кожей для комфорта и обновить рычаг коробки передач.