Рок-фестиваль «Чернозём» в Воронеже официально отменили

Рок-фестиваль «Чернозём», который должен был пройти в Воронеже 24, 25 и 26 сентября, официально отменили. Об этом в своём Telegram-канале рассказал владелец сити-парка «Град» Евгений Хамин.

По его словам, после отмены фестиваля «Дикая Мята» в Туле было решено усилиться «ковидно-дисциплинарно-жёстко-ограничительно безопасными мерами, в том числе системой допуска по QR-кодам и дорогостоящим локальным ПЦР-тестированием».

На странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте» говорится, что 22 сентября площадка была готова на 100%, однако 23 сентября власти сообщили организаторам об отмене ранее выданного согласования на проведение мероприятия.

В итоге было решено перенести «Чернозём» на 2022 год.

Ранее из-за ситуации с коронавирусом было решено перенести на 2022 год фестиваль «Нашествие», сообщает RT.