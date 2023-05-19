Ройзман назвал решение суда оправдательным приговором

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) заявил, что удивлен «мягким» решением суда по делу о дискредитации российской армии.

«Стало неожиданно, врать не буду. Считаю, что это оправдательный приговор в нынешних условиях», - заявил Ройзман.

Он также поблагодарил вдову первого президента России Бориса Ельцина Наину за то, что она передала в суд положительную характеристику на него.

Ранее судья Октябрьского районного суда Екатеринбурга вынес Ройзману штраф в размере 260 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

