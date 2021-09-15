Рогозин выругался под своим постом в Facebook
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выругался в комментариях к своей записи в Facebook, попросив друзей и подписчиков не отвечать на посты мемами и смайликами.
Глава Роскосмоса опубликовал видео запуска с Байконура ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и спутниками OneWeb. В комментариях под постом Рогозин обратился с просьбой не ставить «мулаковатые мемы и идиотские смайлики».
«Мне 57 лет, я советский человек, трижды дед. Если хотите что-то сказать, напишите, но не надо этих уё... ных фбшных рисунков мне в ленту. Будете ими злоупотреблять, с резью на сердце буду с вами прощаться», — написал глава Роскосмоса.
Рогозин отметил, что госкорпорация — «очень консервативная, реакционная и ретроградская отрасль», которая «любит передовые технологии, но не любит нафталиновых "друзей"».
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