Государственная Дума сегодня, 21 мая, приняла в третьем чтении поправки к закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», пишут «Дни.ру». Согласно документу медицинские учреждения будут обязаны допускать родственников пациента в реанимацию.

В соответствии с этими попрaвкaми, больницы будут обязaны предостaвить возможность родственникaм или другим предстaвителям больного посещaть его в реaнимaции, отмечaет «Свободнaя прессa». Рaзрaбaтывать порядок их доступа будет Министерство здравоохранения России.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал, что закон был разработан парламентариями в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Он отметил, что нововведений ждут сотни тысяч россиян, пишет RT.

"Закон, после его вступления в силу, должен заработать как можно скорее и без бюрократических проволочек", – добавил Володин.

На сегодняшний день решение о допуске родных в реанимацию принимает главный врач медицинского учреждения, сообщает АГН Москва. Это зачастую становится причиной конфликтов.



