Родственники избившего мужчину в московском метро извинились за него
Родственники одного из фигурантов дела об избиении в метро Москвы, в результате которого молодой человек получил травмы, попросили прощения у пострадавшего, сообщают «Известия» со ссылкой на адвоката Евгения Корчаго.
«Тяжело видеть, когда плачут женщины. Особенно тяжело, когда они плачут, принося извинения за то, в чем сами не виноваты», — сообщил правозащитник.
По его словам, в этот день состоялась встреча пострадавшего Романа Ковалева и родных участника инцидента Гасана Залибекова. Как отметил юрист, сам мужчина не участвовал в избиении, однако он не помог пострадавшему.
«Поэтому мама Залибекова, его родная сестра и двоюродный брат приехали сегодня в мой офис, чтобы искренне попросить прощения у Романа за преступление своего родственника», — добавил общественный деятель.
Напомним, 4 октября в московском метро 25-летний Роман Ковалев вступился за девушку, к которой приставали трое уроженцев Дагестана. В ходе конфликта последние жестоко избили молодого человека. Нападавших задержали, им предъявили обвинение в покушении на убийство и угрозе полиции. Глава СК наградил Ковалева медалью «Доблесть и отвага».
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