«Подкол за океан»: Хабиб объяснил шутку про избиение в московском метро

Боец смешанных боевых искусств, экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов объяснил свою шутку о сопернике Коноре Макгрегоре и избиении в московском метро.

Ранее Нурмагомедов спроецировал на Макгрегора новость о награждении мужчины, избитого дагестанцами в столичном метро, медалью от главы СК РФ Александра Бастрыкина. Российский боец опубликовал в Stories фото ирландца, подписав снимок: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!», напоминает телеканал «360».

«Это был больше подкол за океан», — рассказал Нурмагомедов журналистам, добавив, что «ни один здравомыслящий человек не может поддержать» драку в метро.

Напомним, 4 октября в московском метро 25-летний Роман Ковалев вступился за девушку, к которой приставали трое уроженцев Дагестана. В ходе конфликта последние жестоко избили молодого человека. Нападавших задержали, им предъявили обвинение в покушении на убийство и угрозе полиции. Глава СК наградил Ковалева медалью «Доблесть и отвага», пишет «Свободная пресса».

