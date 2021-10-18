«Подкол за океан»: Хабиб объяснил шутку про избиение в московском метро
Боец смешанных боевых искусств, экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов объяснил свою шутку о сопернике Коноре Макгрегоре и избиении в московском метро.
Ранее Нурмагомедов спроецировал на Макгрегора новость о награждении мужчины, избитого дагестанцами в столичном метро, медалью от главы СК РФ Александра Бастрыкина. Российский боец опубликовал в Stories фото ирландца, подписав снимок: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!», напоминает телеканал «360».
«Это был больше подкол за океан», — рассказал Нурмагомедов журналистам, добавив, что «ни один здравомыслящий человек не может поддержать» драку в метро.
Напомним, 4 октября в московском метро 25-летний Роман Ковалев вступился за девушку, к которой приставали трое уроженцев Дагестана. В ходе конфликта последние жестоко избили молодого человека. Нападавших задержали, им предъявили обвинение в покушении на убийство и угрозе полиции. Глава СК наградил Ковалева медалью «Доблесть и отвага», пишет «Свободная пресса».
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