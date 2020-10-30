Родственник мужа Елизветы II охарактеризовал Николая II

В Великобритании обнародовали письмо лорда Луиса Маунтбеттена, дяди супруга британской королевы Елизаветы II принца Филиппа, где он отозвался о последнем российском императоре Николае II как о слишком слабом, чтобы быть самодержцем, передает Daily Mail.

По словам лорда, Николай был «обаятельным и добрым человеком, но слишком слабым, чтобы быть успешным самодержцем».

Письмо датировано 11 марта 1975 года и адресовано некоему мистеру Вудкок-Кларку. В нем лорд также выражает сомнения в правдивости версии о том, что цесаревна Анастасия могла выжить после расстрела родных.



