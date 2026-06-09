Родителям посоветовали не заменять общение с ребенком на гаджеты

Родители в период взросления ребенка имеют шансы стать друзьями, чтобы в будущем иметь хорошие отношения, основанные на доверии, заявил основатель Всероссийской общественной организации "Союз отцов", автор проекта "Материнский паспорт", один из авторов общественной инициативы по учреждению Дня отца в России Юрий Соленов в пресс-центре НСН.

«Важный вопрос заключается в том, чем будет заниматься ребенок при отказе от интернета. Если альтернатива будет предоставлена, конечно, дети не будут сидеть в гаджетах, иначе это просто будет запретом, который все усугубит. Необходимо выстраивать дружеские отношения с детьми, чтобы родители были не просто родителями, но и опорой в будущем. Это время, пока человеку не исполнилось 18 лет, нужно серьезно использовать, чтобы гаджет был заменен на качественное общение родителей с детьми», - рассказал он.

В России необходимо четко следить за детскими сим-картами, в зависимости от этого определять, какой контент может быть доступен на телефоне, заявил иерей Валерий Сосковец в пресс-центре НСН.

