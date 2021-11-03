Родителям первенца могут начать выдавать коляски и кроватки

Родителям в России, у которых появился на свет первый ребёнок, могут начать выдавать коляску и детскую кроватку. Такое предложение озвучила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина. Она считает имущественную помощь одной самых эффективных мер поддержки семей с детьми.

По словам Цицулиной, её инициатива может быть реализована в рамках «социального казначейства». Помимо вышеназванных товаров родителям первенцев можно будет выдавать также автокресла, полагает глава АИДТ.

Она также считает, что для повышения качества жизни российских семей с детьми надо сделать школьные выплаты постоянными, однако только для тех родителей, которые нуждаются в материальной помощи, отмечают «Невские Новости».

По словам Цицулиной, кабинету министров необходимо выстроить порядок предоставления поддержки, учитывая оценку нуждаемости. Ранее Пенсионный фонд России опроверг информацию о повторной выплате на школьников в 10 тыс. рублей.

