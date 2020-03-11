Родители требуют запретить концерт «Порнофильмов» в Екатеринбурге

Родители на Урале требуют запретить новый концерт панк-группы «Порнофильмы», который должен состоятся завтра, 12 марта в Екатеринбурге. Соответствующее обращение Уральский родительский комитет направил прокурору города Светлане Кузнецовой.

Авторы послания настаивают, что музыкальный коллектив призывает детей «к употреблению наркотиков и отрицанию семейных ценностей». Кроме того, в композициях «Порнофильмов» содержится мат, а на выступления пускают с 16 лет. Активисты просят правоохранительные органы провести проверку концертов группы, передает Газета.ру.

Ранее выступление «Порнофильмов» было отменено в Челябинске. Сначала группа должна была дать концерт 10 марта, затем его перенесли на 11 число, однако в итоге совсем отказали в проведении выступления. Причём представитель площадки не стал объяснять причины такого решения.

Между тем, концерт группы уже прошел в Екатеринбурге 9 марта в одном из клубов при полном аншлаге, после чего организаторы и объявили о втором выступлении. Интересный факт: все участники «Порнофильмов» вегетарианцы, не употребляют спиртное и наркотики.

