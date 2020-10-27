Родители школьников Подмосковья могут записаться онлайн на проверку питания

Записаться на «Родительский контроль» в школы Московской области теперь можно в удалённом формате - через региональный Школьный портал. Об этом сообщили в министерстве образования Подмосковья.

Проект уже снискал большую популярность среди родителей. Он реализуется по инициативе губернатора Андрея Воробьёва. Мамы и папы учеников получили возможность посещать столовую учебного заведения и лично инспектировать блюда, которые предлагают их детям, сообщает «Радио 1».

Для записи онлайн необходимо на Школьном портале Московской области зайти во вкладку «Родительская», а затем перейти в раздел «Школьное питание». Там достаточно выбрать дату, время и нажать кнопку «Записаться».

Согласно распоряжению президента РФ Владимира Путина все учащиеся начальной школы должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. В Подмосковье с 1 сентября 2020 года такая услуга организована для более 400 тысяч школьников 1-4 классов.

