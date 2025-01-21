Родители школьников и студентов стали мишенью для атак кибермошенников

С конца декабря 2024 года стала распространяться новая разновидность кибермошенничества – жертвами становятся родители первокурсников, которых мошенники обманывают по звонку через WhatsApp, сообщил Forbes со ссылкой на Angara Security.

В материале уточняется, что после того, как потенциальная жертва берет трубку, к ней обращаются по имени отчеству, а сам звонящий представляется сотрудником вуза, который курирует студентов первого курса.

При этом мошенники упоминают разные имена и фамилии, а также факты, имеющие отношение к учебному заведению.