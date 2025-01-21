Родители школьников и студентов стали мишенью для атак кибермошенников
С конца декабря 2024 года стала распространяться новая разновидность кибермошенничества – жертвами становятся родители первокурсников, которых мошенники обманывают по звонку через WhatsApp, сообщил Forbes со ссылкой на Angara Security.
В материале уточняется, что после того, как потенциальная жертва берет трубку, к ней обращаются по имени отчеству, а сам звонящий представляется сотрудником вуза, который курирует студентов первого курса.
При этом мошенники упоминают разные имена и фамилии, а также факты, имеющие отношение к учебному заведению.
Родителю предлагают подключиться к сайту «Вузопедия», чтобы контролировать успеваемость ребенка. Мошенник под видом куратора предлагает ссылку на ресурс, логин и пароль для регистрации, а также просит включить трансляцию экрана для помощи подключения.
Если жертва отказывается, то в ход идут манипуляции. Уточняется, что злоумышленники хорошо подготовлены и владеют информацией об учащихся и учебном заведении.
В случае с родителями школьников мошенники звонят им, представляясь сотрудниками образовательных учреждений, добавляя, что будут позже звонить ребенку, чтобы сообщать разную информацию. Затем они просят назвать код Госуслуг по СМС.
Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил, что биометрия поможет россиянам не стать жертвой аферистов-двойников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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