Родители оценили улучшения функционала Московской электронной школы

Московские школьники 6-11 классов перешли на дистанционный режим обучения. В столице ученики занимаются в «Московской электронной школе». За последние полгода в систему был внедрен сервис видеоконференцсвязи, который позволяет дистанционно вести уроки прямо из МЭШ – в связке как с расписанием, так и с электронным дневником. В беседе с НСН мама ученика школы №1838 Наталья Опольская рассказала, что благодаря «дистнационке» с МЭШ ученики могут не прерывать образовательный процесс.

«Дистанционное обучение является выходом из сложившейся ситуации. Есть, конечно, определенные нюансы и трудности, особенно в начале налаживания работы. Но, думаю, что они преодолимы. Мы понимаем, насколько сейчас это необходимо», - подчеркнула собеседница НСН.

Наталья Опольская добавила, что функционал Московской электронной школы в этом году стал более доступным, понятным, там стало больше информации.

«Появилось больше возможностей, для родителей в первую очередь. Я могу сказать, что ЭЖД (электронный журнал и дневник – прим.ред.) в том виде, в котором он сейчас есть, стал удобнее – как для родителей, так и для обучающихся. У меня ребёнок учится в 8 классе, поэтому уже разбирается и понимает даже лучше меня. Поэтому никакой помощи от меня не понадобилось, всё очень понятно и доступно», - пояснила родитель ученика столичной школы.

Напомним, ранее из-за угрозы распространения COVID-19 столичные власти приняли решение о переводе учеников 6—11-х классов на дистанционное обучение с 19 октября по 1 ноября. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

