Родители инвалидов получат дополнительный выходной

Документ предлагает внести изменения в 262 статью Трудового кодекса. Как считают авторы инициативы, дополнительные выходные помогут родителям более качественно проводить реабилитацию детей-инвалидов в удобное для взрослых время. Отмечается, что график дополнительных выходных нужно будет согласовать с работодателем.

Действующее трудовое законодательство позволяет брать каждый месяц лишь четыре выходных дня. При превышении этого количества график необходимо дополнительно обговаривать с работодателем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

