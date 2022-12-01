Родители инвалидов получат дополнительный выходной
В Совете Федерации России одобрили закон о предоставлении дополнительных выходных до 24 дней подряд для родителей детей-инвалидов, сообщает РИА Новости.
Документ предлагает внести изменения в 262 статью Трудового кодекса. Как считают авторы инициативы, дополнительные выходные помогут родителям более качественно проводить реабилитацию детей-инвалидов в удобное для взрослых время. Отмечается, что график дополнительных выходных нужно будет согласовать с работодателем.
Действующее трудовое законодательство позволяет брать каждый месяц лишь четыре выходных дня. При превышении этого количества график необходимо дополнительно обговаривать с работодателем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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