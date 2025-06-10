Родители будут получать данные о счетах и о банковских картах детей
Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроет, согласно которому родители или другие законные представители смогут получать информацию о банковских счетах, картах и вкладах несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
В пресс-службе нижней палаты парламента отметили, что одобренные депутатами поправки позволят дополнительно защитить детей от попыток вовлечь их в финансовое мошенничество.
Уточняется, что банку будут получать информацию о законных представителях несовершеннолетних посредством ГИС «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере», а также в рамках единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
При отсутствии информации в указанных источниках, для получения справки понадобится свидетельство о рождении или усыновлении, либо акт о назначении попечителя.
Ранее в России предложили повысить штрафы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru