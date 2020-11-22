Робот-пылесос способен шпионить за пользователями
Робот-пылесос «подслушивает» и записывает разговоры пользователей. Это доказали в ходе эксперимента представители американского Университета Мэриленда.
Благодаря элементу лидару робот-пылесос умеет определять простые маршруты движения аппарата. Они хранятся в облаке. Исследователи заявили, что лидар способен также прослушивать беседы.
В ходе эксперимента, когда ученые применили к сигналам лидара специальную программу, им удалось восстановить речь присутствовавших в помещении с пылесосом. Эксперты считают, что злоумышленники могут воспользоваться аналогичными технологиями, чтобы следить за пользователями гаджета.
Лидар работает на основе активных оптических систем, использующих явления поглощения и рассеяния света в оптически прозрачных средах, и позволяет обрабатывать данные об удалённых объектах, сообщает информационно-новостной портал FBM.ru.
Ранее писатель Дмитрий Глуховский в эфире НСН призвал владельцев смартфонов отключить Siri.
«На самом деле, настоящее предназначение Siri – вовсе не составлять статьи по ядерной физике. Люди, пользующиеся «Фейсбуком», неоднократно примечали, что рекламу им предлагают исходя из того, что они в присутствии сотового телефона упоминали в разговоре с друзьями. Эта программа только прикидывается дурочкой, а сама все подслушивает, расшифровывает и отправляет в Лэнгли, откуда информация уже распределяется по всяческим американским компаниями, продавая наши данные, наши разговоры и т.д. Ну а когда подумаешь, как ФСБ пользуется разговорами через Iphone (в том числе и разговорами самых высокопоставленных любителей этой марки), и вовсе начинает укачивать и подташнивать», - сказал писатель.
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