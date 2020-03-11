РФ сократит авиаперелеты с Италией, Германией, Францией и Испанией

Россия временно ограничит авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией на фоне распространения в этих странах коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с завозом и распространением коронавируса.

Отмечается, что ограничение вступит в силу 13 марта. По данным агентства "Интерфакс", это нововведение не коснется регулярных рейсов Москва - Рим - Москва, Москва - Берлин - Москва, Москва - Мюнхен - Москва, Москва - Франкфурт-на-Майне - Москва, Москва - Мадрид - Москва, Москва - Барселона - Москва, Москва - Париж - Москва. Эти рейсы будут обслуживать в международном аэропорту Шереметьево в терминале F.

Также по данным агентства, чартерные рейсы будут осуществлять полеты в эти страны до полного возвращения граждан этих стран на родину.

