Режиссер Богомолов обиделся на артистов-эмигрантов за критику проекта

Режиссёр Константин Богомолов презентовал новый авторский проект «Голоса страны». В рамках его программы в апреле состоится показ 12 спектаклей, в центре которых окажется человек и его умение преодолевать трудности. Как пишет «Российская газета», самому автору не понравилось, что его идея была подвергнута критики некоторой «группой людей».

По формулировке режиссера, они утроили «настоящую травлю», при этом некоторые СМИ поддержали их позицию. Богомолов намекнул, что за этим могут стоять артисты, уехавшие за рубеж после начала спецоперации на Украине. Он считает, что им тяжело принять, что жизнь в России продолжается и развивается.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», в рамках реализации проекта, в конце 2023 года был объявлен конкурс для всех желающих поведать свою историю. Были отобраны 12 из них, которые и взяли за основу документальных моноспектаклей.

