Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 21 июля

Власти Краснодарского края объявили о продлении на территории региона режима повышенной готовности до 21 июля в целях сдерживания распространения коронавируса. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на соответствующий документ администрации.

Отмечается, что в регионе на этот период сохранится масочный режим в местах массового скопления людей. Также продолжиться обсервация для людей, прибывающих из-за рубежа. У всех въезжающих в регион будут измерять температуру тела.

По последним данным оперштаба региона, в крае выявлено 6159 случаев заражения коронавирусом, умер от последствий заражения 81 человек.

