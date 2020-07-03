Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 21 июля

Власти Краснодарского края объявили о продлении на территории региона режима повышенной готовности до 21 июля в целях сдерживания распространения коронавируса. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на соответствующий документ администрации.

Отмечается, что в регионе на этот период сохранится масочный режим в местах массового скопления людей. Также продолжиться обсервация для людей, прибывающих из-за рубежа. У всех въезжающих в регион будут измерять температуру тела.

По последним данным оперштаба региона, в крае выявлено 6159 случаев заражения коронавирусом, умер от последствий заражения 81 человек.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Тимкив
ТЕГИ:КоронавирусКраснодарский Край
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