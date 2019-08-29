Режим ЧС введен во Владивостоке из-за ливней
29 августа01:29
Во Владивостоке ввели режим ЧС в связи с ухудшившимися погодными условиями. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что ливни причинили серьезный урон состоянию городской инфраструктуры, в частности, подтоплены многие здания и проезжие части. По данным агентства, режим ЧС сохранится до полной ликвидации последствий ливней.
Напомним, на следующей неделе во Владивостоке стартует экономический форум. Он пройдет с 4 по 6 сентября.
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ФОТО: Vladivostok.ru
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