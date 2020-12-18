«Резаная бумага». Владельцы отказываются от компенсаций за снос гаражей
Владельцам гаражей в подавляющем большинстве денежные компенсации не нужны. Об этом на пресс-конференции НСН на тему: «Гаражные войны: зачем чиновники закручивают гайки накануне амнистии?» заявил гражданский активист, представляющий интересы владельцев гаражей, Вадим Киктев.
«Ситуация экономическая в стране такая, что люди говорят: нам не нужна резаная бумага. У нас есть капитальный объект недвижимости, зарегистрированный в кадастре. А что там будет с рублем, непонятно. Все что происходит, напоминают планету Кин-Дза-Дза», — сказал Киктев.
В России с 2021 года вступает в силу закон о «гаражной амнистии», который позволит владельцам гаражей по упрощённой схеме зарегистрировать свои гаражи и участки под ними себе в собственность.
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