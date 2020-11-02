Познер назвал главные события XX века

Победу в Великой Отечественной войне считают главным событием для России в XX веке более 80% россиян. Об этом сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в ходе форума «Сообщество».

По его словам, больше всего с этим утверждением согласились возрастные группы в возрасте от 45 до 59 лет и от 60 и старше. Меньше всего - от 18 до 24 и от 25 до 34 лет.

Журналист и телеведущий Владимир Познер высказал в эфире НСН свою версию главных для России событий в XX веке.