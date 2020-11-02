Познер назвал главные события XX века

Журналист и телеведущий Владимир Познер высказал в эфире НСН свою версию поворотных для России событий прошлого столетия.



Победу в Великой Отечественной войне считают главным событием для России в XX веке более 80% россиян. Об этом сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в ходе форума «Сообщество».

По его словам, больше всего с этим утверждением согласились возрастные группы в возрасте от 45 до 59 лет и от 60 и старше. Меньше всего - от 18 до 24 и от 25 до 34 лет.

Журналист и телеведущий Владимир Познер высказал в эфире НСН свою версию главных для России событий в XX веке.

Великая отечественная война ассоциируется у россиян с радостью победы

«Да, наверное, это. Наверное, революция 1917 года и, наверное, развал Советского Союза. Думаю, эти три. Последовательность не имеет значения. Это события гигантского значения. Первое определило развитие страны почти на 80 лет. Второе спасло страну. А третье привело к исчезновению некой системы. Все три одинаково главные», - сказал Познер.

Отметим, что 73% опрошенных ВЦИОМ заявили, что тему Победы необходимо использовать для патриотического воспитания молодежи.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:РоссияИсторияВладимир Познер
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