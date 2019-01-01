Реверсивное движение организуют на путепроводе на Егорьевском шоссе
23 июля20:41
Реверсивное движение организуют на путепроводе на Егорьевском шоссе в Орехово-Зуеве из-за старта ремонтных работ, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».
До декабря продлится ремонт начался на путепроводе, расположенном на 72-м километре дороги «Москва – Егорьевск – Тума – Касимов».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Подмосковье
Горячие новости
- «Затычка в каждой ж…». Шнуров ответил на наезд Собчак
- Воздушное хулиганство. Атташе Южной Кореи вручена нота за перехват Ту-95
- Ультраполярное вторжение. Осенний холод накроет Москву
- Российский боксер Дадашев умер в США после рокового боя
- Умер бывший лидер Китая, разогнавший Тяньаньмэнь