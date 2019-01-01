Реверсивное движение организуют на путепроводе на Егорьевском шоссе

Реверсивное движение организуют на путепроводе на Егорьевском шоссе в Орехово-Зуеве из-за старта ремонтных работ, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

До декабря продлится ремонт начался на путепроводе, расположенном на 72-м километре дороги «Москва – Егорьевск – Тума – Касимов».

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ФОТО: pixabay.com
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