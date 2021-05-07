Рэпер Слава КПСС заявил о решении баллотироваться в Госдуму
Рэпер Слава КПСС (Вячеслав Машнов) заявил о намерении баллотироваться в Госдуму.
«Я принял решение в сентябре выдвигаться в Госдуму. <...> Я хочу быть депутатом», — рассказал исполнитель во время прямого эфира на YouTube-канале «Слава КПСС».
Исполнитель пойдет на выборы от экологической партии «Зеленая альтернатива».
Политическое объединение в ноябре прошлого года объявило о решении участвовать в думских выборах в 2021 году. По словам лидера «Зеленой альтернативы» Руслана Хвостова, в списке кандидатов в депутаты от партии окажутся «неожиданные» имена.
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