Рэпер Рецидив попал в список террористов и экстремистов

«Закиров Ислам Бакытович, 24.03.2006 г.р., г. Канск Красноярского края», - говорится в перечне на сайте ведомства.

Внесение в данный список Росфинмониторинга предусматривает замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.

Ранее Закиров в ходе рэп-баттла зачитал строчки о желании избить беременную русскую женщину. Было возбуждено уголовное дело, суд назначил ему год и восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».