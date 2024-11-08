Рэпер Рецидив попал в список террористов и экстремистов
Рэпер Ислам Закиров (псевдоним Рецидив), которого осудили по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», попал в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
«Закиров Ислам Бакытович, 24.03.2006 г.р., г. Канск Красноярского края», - говорится в перечне на сайте ведомства.
Внесение в данный список Росфинмониторинга предусматривает замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.
Ранее Закиров в ходе рэп-баттла зачитал строчки о желании избить беременную русскую женщину. Было возбуждено уголовное дело, суд назначил ему год и восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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