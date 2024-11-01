Правнучку летчика Чкалова заочно арестовали за призывы к терроризму

Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы, Богданову, которая прославилась заявлениями в соцсетях о необходимости нанести ядерный удар по Москве, обвинили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма.

По решению суда, Богданову отправят в СИЗО «с момента задержания на территории России или экстрадиции».

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал признанного иноагентом актёра Артура Смольянинова (внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который обвиняется в возбуждении ненависти либо вражды, а также в публичном распространении фейков о Вооружённых силах РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».