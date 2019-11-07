Ремонт ветхого жилья возложат на граждан

«Подпрограмма будет оплачиваться, как и капремонт, — за счет граждан. По решению местных властей возможно софинансирование из регионального и муниципального бюджетов», — пишут Известия.

Предполагается, что эта идея будет обсуждаться 7 ноября на парламентских слушаниях в Госдуме.

Согласно имеющимся данным, объем ветхого жилья в России составляет порядка 25 миллионов квадратных метров.

Как писала ранее НСН, в 2017 году на рассмотрение Госдумы поступал законопроект, предлагающий освободить жителей ветхого жилья от взносов на капремонт. Однако дальше проекта закона эта инициатива не прошла.

