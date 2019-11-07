Ремонт ветхого жилья возложат на граждан
В Минстрое РФ намерены возложить расходы на ремонт ветхого жилья на граждан, пишет в четверг, 7 ноября, Ura.ru.
Отмечается, что речь идет о домах со степенью износа более 70%, но не признанных аварийными. Такие здания могут быть включены в трехлетние региональные программы капитального ремонта. При этом проводиться там будут только необходимые работы для поддержания домов в безопасном для жильцов состоянии до тех пор, пока постройки не будут переведены в аварийный фонд.
«Подпрограмма будет оплачиваться, как и капремонт, — за счет граждан. По решению местных властей возможно софинансирование из регионального и муниципального бюджетов», — пишут Известия.
Предполагается, что эта идея будет обсуждаться 7 ноября на парламентских слушаниях в Госдуме.
Согласно имеющимся данным, объем ветхого жилья в России составляет порядка 25 миллионов квадратных метров.
Как писала ранее НСН, в 2017 году на рассмотрение Госдумы поступал законопроект, предлагающий освободить жителей ветхого жилья от взносов на капремонт. Однако дальше проекта закона эта инициатива не прошла.
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