Рекультивация полигона «Кучино» в Подмосковье завершится до конца октября

Экологическое восстановление земли бывшего мусорного полигона «Кучино» в Подмосковье завершится до конца октября. Об этом сообщает телеканал "360".

Отмечается, что работы по рекультивации полигона завершатся примерно на два месяца раньше срока. По контракту работы должны быть выполнены до конца 2019 года.

По данным телеканала, в регионе стартовали работы еще по шести полигонам, в частности, «Дубна Левобережная», «Аннино» в Рузе, Кулаковский в «Пушкине», «Царево» в Чеховском районе, «Слизнево» в Наро-Фоминске. После рекультивации территорий, начнется их благоустройство.



