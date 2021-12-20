Ректор российского университета задержана по делу о хищении

Ректор Самарского государственного экономического университета Светлана Ашмарина задержана сразу после допроса по уголовному делу о хищении миллионов рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. Ашмарина проходит обвиняемой по статье Уголовного кодекса «Покушение на мошенничество».

Дело против ректора и заместителя начальника отдела по научным исследованиям СГЭУ было возбуждено летом нынешнего года по материалам Федеральной службы безопасности. Согласно версии следствия, они похитили 3,5 миллиона рублей под видом оплаты за якобы выполненные научно-исследовательские работы.

Решение о задержании ректора было принято после того, как она начала предпринимать попытки оказать влияние на ход расследования в свою пользу. По информации Хинштейна, Ашмарина намеревалась воспользоваться помощью влиятельных покровителей-выпускников вуза, правозащитников и журналистов.

49-летняя Светлана Ашмарина занимает пост ректора Самарского государственного экономического университета с 2019 года. Имеет учёную степень доктор экономических наук, профессор.

