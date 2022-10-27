Ректор Российского биотехнологического университета арестован в Москве

Ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Российский биотехнологический университет» Михаил Балыхин отправлен под стражу в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Решение принял Головинский районный суд Москвы, передает ТАСС. При этом детали уголовного дела в суде не раскрыли.

Ранее это высшее учебное заведение называлось Московский государственный университет пищевых производств (МГУПП). На этой неделе его переименовали в «МГУПП - Российский биотехнологический университет». Распоряжение было подписано заместителем министра науки и высшего образования РФ Дмитрием Афанасьевым.

Учебное заведение было открыто в 1930 году как Вечерний химико-технологический институт мясной промышленности. Вскоре оно получило новое название: Московский химико-технологический институт мясной промышленности.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в начале октября стало известно о суициде бывшего ректора ВГИКа Александра Новикова. Он оставил предсмертную записку.

