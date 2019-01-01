Ректор МГУПП: Развитие биотехнологий зависит от внедрения целевого образования

Целевая подготовка отраслевых специалистов – одно из ключевых требований для создания в России высокотехнологичного производства в сфере биоиндустрии. Об этом на совещании руководства Минобрнауки, Минпромторга, Минсельхоза и профильных ВУЗов заявил ректор Московского государственного университета пищевых производств, доктор экономических наук Михаил Балыхин. По его словам, акцент на профильном обучении важен как для индустрии, так и для самих будущих выпускников.

«Бизнес заинтересован в квалифицированных специалистах, поэтому они сотрудничают с вузами, открывают корпоративные кафедры и современные лаборатории, погружают студентов в реальную рабочую среду. Такой механизм сотрудничества вузов с бизнесом позволяет гарантировать трудоустройство практически всем выпускникам. И выходят они на работу с рыночной заработной платой», - отметил Михаил Балыхин.

МГУПП также занимается вопросами профориентации для школьников и активно сотрудничает в этой сфере с образовательными учреждениями. В частности, ранее университет заключил соответствующее соглашение с московской школой №159.



