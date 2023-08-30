Ректор ГУУ назвал самые востребованные специальности в вузе
Владимир Строев сообщил, что популярностью у студентов пользуются государственное управление, юриспруденция, реклама и связи с общественностью.
Государственное управление, юриспруденция и реклама стали самыми востребованными направлениями обучения приемной кампании в этом году, заявил ректор Государственного Университета Управления Владимир Строев в пресс-центре НСН.
«Сегодня популярен классический менеджмент с различными направлениями, у нас их много. Все они востребованные. Государственное и муниципальное направление – это у нас традиционно востребованное направление, ребята поступают, большой конкурс. Также популярны юриспруденция, реклама и связи с общественностью. Это основные направления с реально большим конкурсом», - отметил он.
Ранее проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая в пресс-центре НСН перечислила нововведения приемной кампании в вузы в этом году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru