Рекреационный центр «Активный отдых» создадут на окраине «Битцевского леса»
На окраине «Битцевского леса» для жителей района Зюзино появится локальный рекреационный центр «Активный отдых» — удобная и комфортная среда для прогулок и занятий спортом. Он войдет в состав «буферной» зоны, которую создают вокруг «Битцы». Экологическое кольцо позволит расширить рекреационные возможности территории и снизить нагрузку на центральную часть леса, сохранив при этом его уникальную экосистему.
— Согласно проекту, учитывая особенность особо охраняемого участка, здесь обновят только существующую инфраструктуру, — говорит заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников. — В ее состав входят детские и спортивные площадки. Эти зоны не организованы должным образом: оборудование смонтировано прямо в грунте, установлено в разное время и не имеет единого стилистического решения и на данный момент устарело.
На территории приведут в порядок дорожки и сделают новые площадки, которые разместят на месте старых. Детскую игровую зону оснастят комплексами с закрытыми и открытыми горками, канатными лазательными сетками, элементами скалодрома, тоннелями и другими полосами препятствий. Установят качели и карусели, а для родителей — лавочки и две беседки-парклеты.
— На территории появятся места для игры в панна-футбол, пинг-понг, а еще волейбол или бадминтон, — добавил Сергей Мельников. — Также можно будет провести тренировки, используя различные многофункциональные рамы, турники, брусья и рукоходы. Кроме того, сделают спортзону с универсальной рамой для функционального тренинга и воркаута. Используя 22 рабочих элемента, на ней смогут одновременно заниматься до 30 человек.
В пикниковой зоне обустроят беседки со столами и лавочками, а рядом разместят мангалы.
Для освещения основного транзитного маршрута, по которому можно добраться от Балаклавского проспекта до речки Водянки, а также детской площадки и спортивных зон будут использованы фонари с применением направленного светового потока. В темное время суток они будут освещать только эти места, не мешая обитателям парка.
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