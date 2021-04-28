Реконструкция Новой Третьяковки откладывается из-за отсутствия денег

Кузнецов отметил, что проект не финансируется федеральным бюджетом, а сбор средств осуществляется через фонды и попечителей.

Он также рассказал, что планируется изменить не только фасады здания, но и сделать внутреннюю перепланировку для расширения пространства музея, но о масштабном строительстве речи не идет.

Ранее эксперты фонда «Моя история» при поддержке ИКОМОС Россия предложили новые решения по художественному восприятию архитектуры в рамках благоустройства.

