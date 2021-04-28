Реконструкция Новой Третьяковки откладывается из-за отсутствия денег

Проект реконструкции Новой Третьяковки на Крымском Валу ждет финансирования для старта работ. Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Известно, что проект был подготовлен нидерландским архитектором Ремом Колхасом, а сама реконструкция должна была завершиться к 2026 году.

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Кузнецов отметил, что проект не финансируется федеральным бюджетом, а сбор средств осуществляется через фонды и попечителей.

Он также рассказал, что планируется изменить не только фасады здания, но и сделать внутреннюю перепланировку для расширения пространства музея, но о масштабном строительстве речи не идет.

Ранее эксперты фонда «Моя история» при поддержке ИКОМОС Россия предложили новые решения по художественному восприятию архитектуры в рамках благоустройства.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РеконструкцияТретьяковская Галерея
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