Реконструкция московских парков начнется после новогодних праздников
Лесопарк «Кусково» и природно-исторические парки «Покровское-Стрешнево» и «Битцевский лес» будут открыты для посетителей на протяжении всех январских каникул. Об этом сообщил замруководителя департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.
По его словам, подготовительные работы перед реабилитацией этих территорий решено начать во второй половине января.
«Это сделано для того, чтобы местные жители могли провести новогодние каникулы в парках в привычной обстановке», - сказал Мельников.
Чиновник добавил, что те, кто остался дома в новогодние праздники, смогут погулять по знакомым маршрутам, покататься на лыжах или коньках. В «Покровском-Стрешневе», например, проложена пятикилометровая лыжня, а в «Битцевском лесу» — восемь трасс общей протяженностью около 40 километров, там также залито два катка.
После начала подготовительных работ привычные для горожан лыжные и прогулочные маршруты могут быть изменены.
Ранее реконструкцию территорий этих природных парков поддержало большинство жителей на платформе «Активный гражданин».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+21 119 / сут.
Умерли
307 тыс.+932 / сут.
Выздоровели
9,4 млн+42 776 / сут.
- СМИ: чиновницу из Татарстана уволили за высказывание о приезде русских
- Реконструкция московских парков начнется после новогодних праздников
- Встреча Путина и Лукашенко началась в Петербурге
- СМИ: в Турции задержали гражданина России с поддельным паспортом
- «Чувства верующих в Деда Мороза»: В Петербурге хотят засудить обидчика новогоднего волшебника
- В Крыму задержали мужчину, который хотел ограбить банк с помощью записки
- Артемий Лебедев заплатит 117 тысяч рублей за оскорбление женщины
- СМИ: один человек пострадал в результате взрыва в квартире в Москвы
- Путин поздравил Пашиняна с Новым годом и Рождеством
- Власти Тюменской области разрешили общепиту работать по ночам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru