Реконструкция московских парков начнется после новогодних праздников

Лесопарк «Кусково» и природно-исторические парки «Покровское-Стрешнево» и «Битцевский лес» будут открыты для посетителей на протяжении всех январских каникул. Об этом сообщил замруководителя департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.



По его словам, подготовительные работы перед реабилитацией этих территорий решено начать во второй половине января.



«Это сделано для того, чтобы местные жители могли провести новогодние каникулы в парках в привычной обстановке», - сказал Мельников.



Чиновник добавил, что те, кто остался дома в новогодние праздники, смогут погулять по знакомым маршрутам, покататься на лыжах или коньках. В «Покровском-Стрешневе», например, проложена пятикилометровая лыжня, а в «Битцевском лесу» — восемь трасс общей протяженностью около 40 километров, там также залито два катка.



После начала подготовительных работ привычные для горожан лыжные и прогулочные маршруты могут быть изменены.



Ранее реконструкцию территорий этих природных парков поддержало большинство жителей на платформе «Активный гражданин».

