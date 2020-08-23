Реконструкцию боя на Курской дуге посмотрели около 8 тысяч зрителей

Воссозданное сражение состоялось 22 августа, в субботу. В реконструкции боя на северном фасе Курской дуги в Фатежском районе участвовали более 150 членов российских военно-исторических клубов. Танки, бронетранспортеры, «Катюши» были выведены на поле боя.

Куряне жаловались на значительные автомобильные пробки.

По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, большое число зрителей стало для его команды откровением. Он принес неудобства в организации военно-исторического фестиваля и пообещал учесть замечания в следующем году.

«Для меня и всей команды администрации стало откровением, что вчера столько людей приехали на высоту 269. Я прошу прощения, что мы не смогли организовать в должной мере комфортное пребывание людей, мы просто не ожидали, что приедет так много курян и гостей», - заявил отметил Роман Старовойт.

В Курской области 23 августа празднуют 77 годовщину победы советских войск в Курской битве. Эта дата является Днем воинской славы России.

