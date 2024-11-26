Регулировщица Великой Победы Мария Лиманская умерла в возрасте 100 лет
Знаменитая регулировщица Великой Победы, участница Великой Отечественной войны Мария Лиманская умерла в возрасте 100 лет. Об этом сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин.
«Сегодня ночью ушла из жизни Мария Филипповна Лиманская — знаменитая на весь мир Бранденбургская мадонна. Мария Филипповна - удивительный человек с непростой, но яркой судьбой... Горжусь тем, что был лично знаком с Марией Филипповной», — написал губернатор в Telegram-канале.
Мария Лиманская родилась в 1924 году в селе Старая Полтавка под Волгоградом. В 1942 году в 18-летнем возрасте девушка ушла на фронт, где служила в запасном полку и шила одежду для солдат, а позже попала в регулировщицы. Лиманская участвовала в Сталинградской битве, освобождении Симферополя, Белоруссии, Польши, а также дошла до Берлина. В мае 1945 года фотограф Евгений Халдей сделал снимок Марии на посту у Бранденбургских ворот, и позже девушку стали называть Бранденбургской мадонной.
После войны Мария Лиманская работала медсестрой и библиотекарем в школе в Волгоградской области. С 1994 года она проживала у дочери в селе Звонаревка Саратовской области.
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