Регистрация наблюдателей за голосованием в Москве продлена до 24 июня

Более 20 тысяч человек зарегистрировались в качестве наблюдателей за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию в Москве, и регистрация новых наблюдателей продлевается ещё на два дня, до 24 июня — фактически до старта плебисцита. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

Корпус наблюдателей в российской столице в этом году будет самым многочисленным, рассказал со своей стороны его куратор от Общественного штаба Вадим Ковалев. По его словам, 65% зарегистрировавшихся наблюдателями — девушки, 35% - мужчины. Все они пройдут тест на коронавирус COVID-19.

Как отмечают в штабе, все участки для голосования будут находиться под круглосуточным наблюдением.

В Москве, где доступна возможность дистанционного голосования, 15% голосующих зарегистрировались именно на электронное голосование, отметил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов. Проголосовать дистанционно можно будет до 30 июня.

