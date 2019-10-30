Регистрацию на Московский марафон-2020 откроют за 11 месяцев до его начала

31 октября откроется регистрация на главный марафон России и самый массовый забег страны – Московский марафон. В 2020 году он состоится 20 сентября.

Зарегистрироваться смогут 32 тысячи участников: 16 тысяч на дистанцию 42,2 километра и столько же на дистанцию 10 километров. Также в рамках пробега будут проведены заезд на хендбайках, детский забег и заезд на спортивных колясках, корпоративная эстафета.

Особо стоит отметить, что впервые регистрация на мероприятие откроется почти за 11 месяцев до его начала - такая практика характерна для всех крупнейших марафонов мира, позволяя участникам заранее спланировать свой график.

Маршрут забега пройдет по 56 улицам в центре столицы. Регистрация на Московский Марафон будет открыта 31 октября на сайте: moscowmarathon.org

