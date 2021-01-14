«Регистратор - не панацея». Автоюрист рассказал, как обжаловать штрафы ГИБДД

Автоюрист Дмитрий Славнов заявил, что обжаловать штрафы за якобы нарушение ПДД можно даже при отсутствии видеорегистратора, сообщает МИР 24.

По словам Славнова, необходимо снимать на камеру всё, что имеет отношение к делу: свой автомобиль, место остановки, инспектора ГИБДД. Затем следует приложить фотографии к материалам дела и обжаловать протокол.

«Регистратор - это не панацея. Очень хорошо, если он у вас есть, но если его нет, то подручными средствами тоже можно всегда выкрутиться», - уверяет Дмитрий Славнов.

Автоюрист также напомнил о современных камерах видеонаблюдения, которые способны фиксировать пересечение сплошной линии даже в том случае, если её, например, засыпало снегом. Славнов пояснил, что в программу таких приборов «вшивается» виртуальная разметка.

«Камера ориентируется на неё и, соответственно, выписывает штраф», - добавил эксперт.

Славнов добавил, что обжаловать штраф за пересечение «невидимой» сплошной можно независимо от того, камера или инспектор зафиксировали нарушение.

«Поскольку у автовладельца не было умысла нарушать, то и правонарушения нет. Если у вас есть видеорегистратор, то вы прикладываете к материалам дела видеозапись с видеорегистратора, которая доказывает, что разметки видно не было. Данный протокол можно будет обжаловать», - подчеркнул автоюрист.

