Регионам разрешили сокращать число электричек
Регионы получили право вносить изменения в расписание движения пригородных поездов в связи с сильным снижением пассажиропотока на фоне коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции сообщение Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Как альтернативу сокращения числа электричек ФАС предлагает пересмотр тарифов перевозок. Цена проезда для пассажиров при этом останется неизменной, уточняет издание.
Отмечается, что пассажиропоток на пригородном сообщении за месяц (с конца марта) упал в два раза.
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